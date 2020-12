Coronavirus, Umbria zona gialla da domenica: come cambiano gli spostamenti

PERUGIA – L’Umbria passa in zona gialla da domenica. L’annuncio è arrivato venerdì della presidente della Regione Donatella Tesei nel corso del consueto punto settimanale sulla situazione Coronavirus. Il ministro della salute Roberto Speranza firmerà a breve l’ordinanza: con l’Umbria, cambiano colore passando al giallo anche Emilia Romagna, Friuli, Marche, Puglia mentre diventeranno arancioni Campania, Provincia di Bolzano, Val d’Aosta e Toscana. Vediamo dunque come cambiano gli spostamenti, ricordando che la Regione può emanare ordinanze solo restrittive.

Bar e ristoranti. Riaprono ristoranti e bar fino alle 18, mentre l’asporto è consentito fino alle 22. Dunque anche in Umbria sarà consentito il pranzo di Natale (con massimo 4 persone a tavola, se non conviventi) nei locali e i bar, sempre fino alle ore stabilite, potranno tornare a servire al bancone.

Centri commerciali. Confermata la chiusura nel fine settimana per i centri commerciali, tranne che per farmacie, parafarmacie, edicole, supermercati, tabaccherie, generi alimentari che vi si trovino all’interno

Scuola. La didattica a distanza è prevista soltanto per le scuole di secondo grado, con l’eccezione di studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza, invece, va assicurata a scuole dell’infanzia, elementari e medie. Trasporto pubblico al 50%.

Chi resta chiuso. Sempre chiusi teatri, cinema, musei, lo sport che non sia di interesse nazionale, piscine, palestre (i centri sportivi sono tecnicamente aperti ma l’attività resta consentita solo all’aperto ed in forma individuale), sale giochi, scommesse, sale bingo e lo spegnimento delle slot machine, ancora presenti all’interno di bar e tabaccherie