Coronavirus, tornano sopra i 2000 i positivi in Umbria ma nessun nuovo decesso

PERUGIA – Il bollettino della regione Umbria per la giornata di domenica 8 agosto segnala 115 nuovi casi di Coronavirus su 6.713 tamponi esaminati, pari ad una percentuale di positivi dell’ 1,71%. Le guarigioni sono state 46, senza altri decessi, con il totale che resta a 1424. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.055. Dunque si torna dopo mesi sopra i 2000.

Ricoverati. Sempre a domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 26 (+1) di cui 1 (invariato) in intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 14 (invariato) ricoveri, di cui nessuno in intensiva; Terni 12 ricoveri (+1), di cui 1 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 2.029 persone (+68).

Vaccinazioni. A domenica 8 agosto risultano somministrate 1.058.579 dosi di vaccino in Umbria (+7.392), pari al 95,86% delle dosi disponibili (1.104.324). Ciclo vaccinale completo per 493.109 persone, il 63,97% sul totale. Prima dose per 583.817 soggetti, il 75,69% della popolazione vaccinabile.