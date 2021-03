Coronavirus, Tesei: “Possiamo fare 5 mila dosi vaccino al giorno”

PERUGIA – “L’Umbria ha una capacità di vaccinazione per il Covid che ci potrà permettere di somministrare 5 mila dosi al giorno, più del doppio rispetto a 15 giorni fa. Se avessimo i vaccini saremmo in grado di coprire tutta la popolazione umbra, compresi perfino i neonati, in cinque mesi”, ha dichiarato la presidente della Regione Tesei intervenendo martedì in consiglio regionale. “Ovvero ad agosto potremmo avere coperto almeno con la prima dose tutta la popolazione umbra, se avessimo i vaccini” ha aggiunto. Ho chiesto e continuo a chiedere a gran voce al Governo – ha annunciato Tesei – anzitutto il riequilibrio delle dosi per popolazione, 16 mila dosi che spettano all’Umbria ma non furono consegnate da Arcuri nonostante le puntuali richieste fatte da me e dalla Sanità. Ci sono poi ulteriori 50 mila dosi chieste al ministro Speranza. C’era stato assicurato che si sarebbe valutata questa situazione e spero – ha detto Tesei – sia anche all’attenzione delle linee direttive del nuovo commissario proprio per combattere le varianti”.

Riaperture Tesei ha parlato anche che i negozi potrebbero rimanere aperti il sabato dopo le 14 già a partire dal prossimo fine settimana. “Per il prossimo fine settimana – ha detto – ho chiesto al Cts di riaprire gli esercizi commerciali di vicinato già da sabato; al governo ho invece chiesto di porre in essere ristori adeguati a coprire anche le ordinanze regionali, necessari prima di tutto perché siamo stati i primi a entrare in zona rossa”. Sulla riapertura dei negozi sono state poi approvate all’unanimità le risoluzioni avanzate dai consiglieri regionali Marco Squarta ed Eleonora Pace (FdI) e Pastorelli (Lega). Una possibilità questa della riapertura dei negozi salutata positivamente da Confocommercio: “Una prima positiva risposta alle nostre pressanti sollecitazioni. Un segnale di incoraggiamento – dice l’associazione – per tantissime imprese umbre che nello scorso week end hanno vissuto l’obbligo di chiusura del sabato pomeriggio con un enorme senso di frustrazione”.

Ordinanze e scuola Per quanto riguarda le ordinanze Tesei ha sottolineato che “hanno carattere sanitario, quindi sottostanno a sanità regionale e nazionale dei cts, indicazioni che non sono eludibili dal presidente di regione. Non sono interpretabili. I lockdown generalizzati siano misure di assoluta emergenza. Dopo un anno di pandemia servono misure rigorose ma mirate e comprensibili”.

Scuole Per quanto riguarda il vesante della scuola le chiusure, secondo le ultime indicazioni, sono previste là dove il tasso di contagio supera i 250 casi ogni 100 mila abitanti: “Nel resto del territorio regionale – ha spiegato – spero nella riapertura degli asili e ho chiesto che ciò accada anche per le elementari, ma c’è un contagio molto diffuso fra le fasce più giovani quindi sarà un’evoluzione su cui lavoreremo in settimana. Mentre per medie e superiori l’uscita dalla Dad non sarà possibile, i dati non ce lo consentono”.

Ospedali La presidente inoltre ha sottolineato come “continua a preoccupare la situazione ospedaliera, con 507 ricoverati nonostante il calo dei contagi, soltanto 50 in meno rispetto al picco, e con 78 ricoverati in terapia intensiva, solo 8 in meno rispetto al picco. Le cause di questi dati sono da ascrivere alle mutazioni del virus, che costringono all’ospedalizzazione e a cure più lunghe. A fronte di tutto ciò, stiamo predisponendoci a un ulteriore potenziamento delle strutture ospedaliere, a migliorare il tracciamento, accelerare le vaccinazioni e allentando il rigore delle misure da adottare se e quando possibile, sulla base di dati scientifici e indicazioni dei Cts. Per quanto riguarda il potenziamento, anche in ottica di una eventuale fase 4 arriveremo a 800 posti di ospedalizzazione entro fine marzo, mentre a settembre potremmo arrivare a 180 posti di terapia intensiva dai 141 attuali”.

La replica Alla presidente Tesei ha replicato il portavoce dell’opposizione, Fabio Paparelli che ha detto come “la presidente ci mostra sempre il bicchiere mezzo pieno mentre per noi non è nemmeno mezzo vuoto. Anche il dato sui posti di terapia intensiva è allarmante: noi arriveremo al massimo quando tutti dovremmo essere vaccinati. Il fallimento di oggi è legato alla mancata programmazione tra la prima e la seconda ondata. Ancora oggi ci viene detto che ci sono problemi sui tracciamenti, che si sono persi ad ottobre e non sono mai stati recuperati”. Duro l’affondo sulle vaccinazioni: “È ora di finirla con gli annunci. Siamo quartultimi per i vaccini somministrati. Il 30 percento delle dosi non sono state utilizzate. Dovete rendere noto quando gli umbri potranno effettuare la prenotazione del vaccino e cosa farete delle dosi eventualmente avanzate”.