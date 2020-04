Coronavirus, Tesei fa fronte comune con i governatori di centrodestra e vara la road map delle riaperture con l’Università

PERUGIA – Il ministro degli Affari regionali Francesco Bocci rimanda eventuali allargamenti delle maglie a dopo il 18 maggio ma Regione Umbria e Università di Perugia vanno comunque avanti con il loro piano per le riaperture scaglionate. Morale? Con il parere positivo del comitato tecnico-scientifico presieduto dall’Ateneo la road map map disegnata è la seguente: dal 4 maggio i negozi che si occupano della toelettatura degli animali, dall’11 barbieri e parrucchieri e vendita al dettaglio, dal 18 bar e ristoranti e dal 25 i centri estetici. Tutti d’accodo? Gli imprenditori si ma i sindacati chiudono e parlano di sicurezza dei lavoratori da tutelare. Nel frattempo, la presidente Tesei che non intende andare allo scontro con il Governo firmando una apposita ordinanza, insieme ai colleghi di centrodestra delle altre regioni ha firmato una lettera, inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, a Boccia e ai presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico in cui si chiede la possibilità di regolamentazioni differenziate. Ma al momento la strada sembra in salita.