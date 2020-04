Coronavirus, Tesei a ‘Mi Manda Rai Tre’: “Misure forti per l’economia ma troppa burocrazia”

PERUGIA – “Stiamo investendo nella riorganizzazione per affrontare questo stato di emergenza con misure importanti a sostegno della nostra economia”: lo ha ribadito la presidente della Regione Donatella Tesei, intervenuta alla trasmissione tv ‘Mi manda Rai Tre’.

La presidente si è soffermata sulla questione “allarme burocrazia” per imprese, commercianti e artigiani in particolare per quanto riguarda la liquidità necessaria. “Ci siamo già attivati – ha spiegato Tesei – e abbiamo aperto la possibilità della richiesta della Cig”.

Differenze Territoriali. La presidente della Regione ha proseguito poi: “Esistono delle differenze territoriali e regionali importanti e quindi per qualcuno l’ultimo decreto dà troppe possibilità per altri invece, che hanno numeri più contenuti, può avere una chiave di lettura diversa”:

“Quello che è importante – ha sottolineato Tesei – è che alcune cose devono avere una connotazione più nazionale, delle linee guida valide per tutti. Però poi, ognuno nei propri territori, può coniugarle ed applicarle anche in modo differente a seconda della gestione dell’emergenza”.

Sul piano per la “fase 2” della Regione Umbria, la presidente ha poi ricordato che “si lavorando con tutte le cautele del caso”.