Coronavirus, stretta ulteriore: tutto chiuso, restano aperte banche, farmacie e negozi di alimentari

ROMA – Nuovo passo verso la lotta alla diffusione del Coronavirus in Italia. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha annunciato una nuova stretta: chiuso tutto, in tutta Italia, tranne banche, ai servizi pubblici essenziali, negozi di generi alimentari, parafarmacie e farmacie: “Quindi non c’è bisogno di accalcarsi nei supermercati adesso”, ha sottolineato. Resta consentita la consegna a domicilio. Le industrie resteranno aperte ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti e le attività agricole

Parlando agli italiani, Conte li ha ringraziati degli sforzi e dei sacrifici per rispettare le regole: “Stiamo dando prova di essere una grande nazione. Il mondo ci guarda e ci prende come esempio positivo di un Paese che ha saputo reagire con maggior forza, diventando un modello per tutti gli altri.”.Conte annuncia la nomina di un commissario per le terapie intensive con “ampi poteri”: Domenico Arcuri. E chiude: “Restiamo distanti oggi per abbracciarci domani”.