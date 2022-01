Coronavirus, Spoleto rompe il fronte: si torna in classe il 17 gennaio

SPOLETO – Il Comune di Spoleto, rompe il fronte. Il sindaco Andrea Sisti ha deciso che gli studenti di Spoleto torneranno in classe lunedì 17 gennaio, e non il 10 come in tutta l’Umbria. È quanto ha disposto il sindaco Andrea Sisti nell’ordinanza firmata nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, prevedendo dal 10 al 15 gennaio, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, lo svolgimento delle attività scolastiche e della scuola comunale di musica e danza ‘Alessandro Onofri’ esclusivamente con modalità a distanza. “Il provvedimento si è reso necessario per cercare di limitare questo continuo aumento dei contagi”, ha spiegato il sindaco Andrea Sisti.