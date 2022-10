Coronavirus, si accentua il calo dei nuovi casi: sulla quarta dose Umbria ancora indietro

PERUGIA – In base al monitoraggio della fondazione Gimbe si accentua in Umbria il calo dei nuovi casi Covid che hanno fatto registrare un meno 16,1 per cento tra il 19 e il 25 ottobre mentre lo stesso dato era stato di meno 11,3 per cento sette giorni fa. Scendono anche i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 757, 142 in meno. Riguardo alle vaccinazioni, secondo Gimbe l’Umbria il tasso di copertura con la quarta dose è del 17,9%, inferiore al dato nazionale del 21,4%.

Il dato giornaliero

Dopo giorni di aumenti, inizia a scendere il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell’Umbria. Secondo i dati della Regione, aggiornati a giovedì 27, sono infatti 236 i pazienti positivi ricoverati, 12 in meno rispetto a ieri, di cui però sei, uno in più, in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 679 nuovi casi e 814 guariti, ma ci sono anche 9 decessi che portano il numero complessivo delle morti per Covid in Umbria, da inizio pandemia, a quota 2.178. Continua a scendere anche il numero degli attualmente positivi al virus nella nostra regione, 6.394, 144 in meno. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 3.514 tra tamponi molecolari e test antigenici con un tasso di positività del 19,3%, in leggero calo rispetto al 20,5% dello stesso giorno della scorsa settimana.