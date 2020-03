Coronavirus, scuse non credibili e trucchetti: denunciate 17 persone

TERNI – Gran lavoro per i carabinieri della compagnia di Terni, impegnati quotidianamente nella verifica del rispetto delle prescrizioni indicate dai decreti per il contenimento del Covid-19. Oltre 30 le pattuglie messe in campo su tutto il territorio, in tutte le fasce orarie. I militari hanno perlustrato i territori dei comuni di Acquasparta, San Gemini, Terni, Stroncone, Ferentillo e Arrone, denunciando 17 persone per inosservanza dei provvedimenti. I trasgressori sono principalmente di giovane età (fascia tra i 20 e i 30 anni) e di varia nazionalità, sorpresi nella quasi totalità dei casi in piccoli assembramenti nei centri cittadini: è il caso di 9 giovani controllati a Terni, in due gruppi distinti, a bivaccare in strada. Uno di loro, controllato sia la notte di sabato che quella di domenica, addirittura recidivo alla violazione.

Giovani Analoga sorte per tre giovani di Acquasparta, intenti a fare gruppo durante la notte, incuranti delle limitazioni. Si registrano ancora casi di persone provenienti da comuni molto distanti dal ternano, spostamenti motivati dalla voglia di far visita ad un amico, o quelli di giovani sorpresi in gruppo in scooter, tutti comportamenti vietati dalla normativa vigente. Alcune delle persone controllate mostrano la busta della spesa in auto, ma non sono in grado di mostrare lo scontrino fiscale degli acquisti appena dichiarati, altre hanno al seguito medicinali da portare a qualche conoscente: le verifiche sulle autodichiarazioni sono immediate e scrupolose, scuse improbabili portano alla inevitabile denuncia a piede libero.