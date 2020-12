Coronavirus, scendono in picchiata i casi umbri: solo 144. Altri 8 morti ma salgono i guariti

PERUGIA – Drastica discesa dei casi Covid in Umbria. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione, si segnalano 144 nuovi casi su 4376 tamponi esaminati, per una percentuale di positivi pari al 3.29%, contro il 14,16% di lunedì. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 691 (totale 15.857). Si registrano purtroppo altri 8 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Foligno (3), Perugia (3), Spoleto e Trevi, per un totale che sale a 415. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.680 (-555). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 23.952 positività (+144).

Il quadro Sul fronte dei ricoveri, attualmente in ospedale per Covid ci sono 426 persone (-6) delle quali 64 (-6) in intensiva. In dettaglio: Terni 120 ricoveri (+2) di cui 20 (-1) in intensiva; Perugia 118 ricoveri (+1) di cui 16 (invariato) in intensiva; Città di Castello 42 ricoveri (invariato) di cui 7 (+1) in intensiva; Spoleto 39 ricoveri (-3) di cui 13 (invariato) in intensiva; Foligno 39 ricoveri (-3) di cui 8 (-1) in intensiva; Pantalla 37 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 19 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Branca 11 ricoveri (-3), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 9.272 persone (-440), mentre sono usciti dalla misura in 92.125 (+1.117).