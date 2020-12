Coronavirus, scendono ancora i casi: 278 nuovi positivi con 865 guariti: 10 vittime

PERUGIA – Continuano a calare i casi di Covid in Umbria. Sono 278 quelli registrati complessivamente nelle ultime 24 ore, su 4015 tamponi, e una percentuale di 6.92%. Le guarigioni sempre in 24 ore sono 865, con 10 decessi così divisi: Assisi (2), Città di Castello, Perugia (4), Spoleto e Terni (2) per un totale che sale a 425. Lo dice il bollettino della Regione di mercoledì 2 dicembre.

Negli ospedali Le persone ricoverate negli ospedali umbri affette dal virus ricoverate sono 405 (-21) di cui 62 (-2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 120 ricoveri (invariato) di cui 19 (-1) in intensiva; Perugia 113 ricoveri (-5) di cui 17 (+1) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (+1) di cui 7 (-1) in intensiva; Spoleto 35 ricoveri (-4) di cui 13 (invariato) in intensiva; Città di Castello 34 ricoveri (-8) di cui 6 (-1) in intensiva; Pantalla 34 ricoveri (-3), nessuna terapia intensiva; ospedale da campo Perugia 18 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Branca 10 ricoveri (-1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 8.688 persone (-584), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 93.349 (+1.224).

Il quadro I 7-083 (-597) attualmente positivi sono così ripartiti per residenza: Perugia 1.290 (-150), Terni 881 (-97), Foligno 569 (-45), Fuori Regione 527 (-23), Assisi 324 (-26), Spoleto 323 (-20), Bastia Umbra 302 (-11), Gubbio 212 (-34), Città di Castello 189 (-26), Corciano 176 (-24), Narni 115 (-3), Umbertide 114 (-26), Trevi 114 (-3), Spello 107 (-1), Gualdo Tadino 101 (-16), Amelia 101 (+2), Marsciano 93 (-8), Gualdo Cattaneo 88 (-1), Orvieto 75 (-5), Todi 66 (-7), Castiglione del Lago 63 (+1), Torgiano 60 (-7), Bettona 59 (-6), Magione 57 (-3), Montefalco 54 (-7), San Gemini 52 (+1), San Giustino 50 (+2), Giano dell’Umbria 49 (-4), Cannara 49, Bevagna 47 (-3), Acquasparta 40 (-10), Montecastrilli 38 (-1), Città della Pieve 38 (+1), Panicale 37 (-2), Castel Ritaldi 37, Cascia 37 (+2), Deruta 36 (-1), Collazzone 31, Valfabbrica 30, Norcia 30 (-1), Nocera Umbra 26 (-2), Tuoro sul Trasimeno 24 (+2), Castel Giorgio 21 (-1), Passignano sul Trasimeno 19 (+1), Avigliano Umbro 17 (+1), Stroncone 16 (-1), Massa Martana 15 (-6), Citerna 15 (-1), Cerreto di Spoleto 15, Ferentillo 14, Montone 13 (-5), Guardea 13, Campello sul Clitunno 13 (-1), Sellano 12, Attigliano 12, Paciano 11 (-1), Otricoli 11 (+1), Arrone 11, Pietralunga 10 (-4), Fratta Todina 10 (-3), Valtopina 8, Sigillo 7, San Venanzo 7 (-4), Montecchio 7, Lugnano in Teverina 7 (-1), Giove 7, Ficulle 7, Scheggino 6, Sant’Anatolia di Narco 6, Piegaro 6, Fossato di Vico 6 (-1), Fabro 6, Lisciano Niccone 5 (-1), Calvi dell’Umbria 5 (+1), Parrano 4 (-1), Montefranco 4, Monte Santa Maria Tiberina 4 (-2), Castel Viscardo 4 (-2), Monte Castello di Vibio 3 (-1), Alviano 3 (+1), Porano 2, Polino 2 (-1), Baschi 2 (-1), Vallo di Nera 1, Preci 1, Penna in Teverina 1, Monteleone di Spoleto 1, Costacciaro 1, Allerona 1 (-1), Scheggia e Pascelupo 0, Poggiodomo 0, Monteleone d’Orvieto 0 (-1), Montegabbione 0.