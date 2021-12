Coronavirus, scatta l’obbligo di mascherine all’aperto anche a Marsciano

MARSCIANO – Obbligo di mascherine all’aperto anche a Marsciano dove con una ordinanza sindacale in vigore dal 20 dicembre 2021, il Comune ha adottato misure urgenti per contrastare la pandemia. Queste le misure adottate dall’ente, che resteranno in vigore fino a tutto il 6 gennaio 2022: obbligo per tutti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, sia su suolo pubblico che privato ma aperto al pubblico.

I soggetti esclusi dal provvedimento

Sono esclusi i minori di sei anni e le persone con particolari condizioni fisiche, esentate in base alle disposizioni ministeriali; l’autorizzazione allo svolgimento di eventi/manifestazioni/veglioni, in luoghi al chiuso (pubblici o privati ma aperti al pubblico) è in ogni caso sottoposta al preventivo parere vincolante del Centro operativo comunale (Coc) il quale potrà prescrivere ulteriori misure, porre limitazioni al numero dei partecipanti e, nei casi ove si verifichino condizioni che non garantiscano il rispetto delle misure di prevenzione, esprimere il diniego allo svolgimento. La misura si applica anche a manifestazioni ed eventi eventualmente già programmati o autorizzati. Il Comune raccomanda anche ai titolari e gestori delle attività economiche di operare con la massima attenzione e senso di responsabilità circa l’applicazione delle disposizioni in materia di Certificazione verde.