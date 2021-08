Coronavirus, scatta l’obbligo del green pass: ecco dove serve e come ottenerlo

L’obbligo di avere il green pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e, dice il decreto, “ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.

Come scaricarlo Chi ha una tessera sanitaria, un codice spid o la app Immuni, può ottenere il codice Green pass direttamente da qui. Tutti gli altri devono rivolgersi o al proprio medico, al pediatra o anche alla farmacia i fiducia. I commercianti hanno provato a fare pressione sul Governo per evitare che fossero loro tenuti a richiedere il green pass ai clienti. Hanno chiesto infatti che potesse bastare una autocertificazione in modo da responsabilizzare la clientela. Invece il provvedimento del Governo stabilisce che siano proprio gli esercenti o loro dipendenti a controllare, attraverso la app Verifica19, che controlla velocemente il Qr code del green pass, pena la sospensione dell’attività da uno a dieci giorni e sanzione fino a 400 euro per il cliente seduto al tavolo senza il certificato verde.

Dove è obbligatorio

RISTORANTI E BAR – Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività ” per le quali serve il certificato “sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni”. Dunque spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.

CINEMA E TEATRI – Arriva l’obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

TERME E PARCHI TEMATICI– Green Pass anche per centri termali, parchi tematici e di divertimento, sale gioco e scommesse, bingo e casinò, centri culturali e ricreativi al chiuso.

SPORT – Per gli eventi e le competizioni sportive in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Dove non serve

Nei bar e nei pub, rosticcerie, ristoranti o altro, se si consuma qualcosa di veloce al banco non è previsto il green pass. Stesso discorso per il caffè e per i supermercati.