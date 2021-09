Coronavirus, salgono a 44 gli alunni positivi in Umbria: 41 classi in isolamento

PERUGIA – Sono 44 gli alunni positivi al Covid in Umbria e 41 le classi in isolamento, secondo i dati diffusi dalla Regione riferiti al 24 settembre. Erano 39 gli alunni positivi e 34 le classi in isolamento il 21 settembre scorso, data della precedente rilevazione. Risultano in particolare 12 alunni positivi nella scuola d’infanzia, 13 nella primaria, sette nella secondaria di primo grado e 12 nella secondaria di secondo grado. Nessun contagio fra il personale scolastico. I cluster (due o più casi nello stesso gruppo di classe) sono tre, uno ciascuno nella scuola d’infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado. Le classi in isolamento come detto sono 41 delle quali undici nella scuola d’infanzia, 12 nella primaria, sei nella secondaria di primo grado e 12 nella secondaria di secondo grado. I contatti stretti di classe in isolamento sono 1.009.