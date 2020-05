Coronavirus, Romizi e Latini: “Umbria fra le regioni con la migliore gestione”

PERUGIA/TERNI – Il sindaco di Perugia Andrea Romizi e quello di Terni Latini, hanno diramato una nota congiunta relativamente alla gestione umbra dell’emergenza da Covid-19: “L’emergenza della pandemia è stata gestita in Umbria con azioni efficaci e tempestive- scrivono i sindaci – Il governo regionale è riuscito ad attuare misure immediate, soprattutto per coloro che appartengono alle categorie più fragili. Al tempo stesso la Regione Umbria non ha mai smesso di lavorare e di confrontarsi per programmare gli interventi necessari alla ripartenza. L’Umbria è stata la prima regione italiana a redigere ed inviare al Governo un proprio piano di riaperture delle attività economiche e produttive validato dal Comitato Tecnico Scientifico regionale, condiviso dalle parti sociali e corredato da protocolli di sicurezza per tutte le attività, il 30 aprile scorso.

Il lavoro che ha portato alla redazione del piano è stato preceduto dall’accordo del 24 aprile, condiviso da associazioni datoriali di categoria e sindacati, su cinque linee guida per la riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro”.

Primati “La Regione Umbria è stata ieri sera – proseguono – tra le regioni protagoniste della trattativa con il Governo dopo essersi lungamente confrontata con grande responsabilità istituzionale con il Governo stesso. La trattativa di ieri ha consentito che il protocollo unico delle regioni diventasse il riferimento per la riapertura in sicurezza delle attività economiche e produttive di lunedì 18, superando i protocolli Inail inapplicabili per le imprese. L’Umbria è dunque pronta da lunedì a riaprire con propria ordinanza la stragrande maggioranza delle attività economiche con il protocollo di sicurezza unico delle regioni, non appena arriverà il dpcm del Governo. Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro fin qui realizzato arriva oggi anche dalla ricerca effettuata dall’Università di Siena e dall’Istituto Affari Internazionali che indica Donatella Tesei tra i Governatori più apprezzati in Italia per come hanno saputo gestire questa fase dell’emergenza”.