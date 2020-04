Coronavirus, rinviate le elezioni amministrative: interessata anche l’Umbria

PERUGIA – Rinvio per le elezioni comunali nei cinque comuni, quattro del ternano e uno del perugino, nel quale si sarebe dovuti tornare alle urne nelle prossime settimane per il rinnovo di altrettante amministrazioni comunali. Il Consiglio dei Ministri, infatti ha approvato il decreto legge che rinvia le consultazioni elettorali previste nel corso del 2020. Il provvedimento – proposto dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno in corso, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.

Nel ternano, si vota per il rinnovo di due mandati in scadenza, quello di Guido Grillini a Calvi ed Alvaro Parca a Giove, per il subentro a Daniele Nicchi nel comune di Attigliano, dove al posto del sindaco eletto in Regione, le funzioni sono rette dal vice Leonardo Fazio e per eleggere finalmente un sindaco a Ferentillo, retto dal commissario prefettizio Raffaela Lucia Palma dopo che sei consiglieri avevano fatto decadere il sindaco Duilio Riffelli. A Scheggino, invece, si vota per il subentro a Paola Agabiti, diventata assessore regionale e dove ora fa le funzioni Fabio Dottori.