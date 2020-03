Emergenza Coronavirus, rientravano da Milano in Umbria senza avvisare nessuno: denunciate

Umbertide E le denuncia sono sonoscattate anche a Umbertide dove la polizia locale ha contestato l’inosservanza delle disposizioni delle autorità, ossia del decreto per contenere il contagio del coronavirus. Nei guai due maggiorenni e un minorenne fermati a piedi: “A fronte di tanti cittadini che restano casa – dice il sindaco Luca Carizia – si registrano ancora numerosi casi di persone che non comprendono l’obbligatorietà delle misure: in questo momento è fondamentale restare a casa, senza usare motivazioni inutili con le quali uscire e mettere in pericolo la salute dei cittadini o aggravare la pesantissima situazione del sistema sanitario. Maggiore sarà il rispetto delle regole e prima saremo in grado di tornare alle nostre normali abitudini”.