Coronavirus, ricoverato a Pescara il papà del ds della Ternana Leone

TERNI – La notizia l’ha voluta dare in prima persona il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, in un video su Instagram: “Purtroppo il Coronavirus è arrivato anche nella casa della Ternana. Il papà del nostro direttore sportivo Leone si trova intubato in una stanza dell’ospedale di Pescara”.

Secondo quanto ha informato il presidente rossoverde, l’anziano ‘frequentava la campagna e viveva in casa da solo’ ed avrebbe contratto il Covid-19 per una serie di altre situazioni. Bandecchi conclude: “State a casa quindi, perchè questo virus purtroppo non risparmia nessuno. Affrontiamo questa emergenza con coraggio ma col sorriso, voglio rivedere quei tifosi che mi mandano a stendere allo stadio tutte le domeniche”