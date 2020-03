Coronavirus, raccolte fondi ufficiali della Regione, ospedale di Perugia e Croce Rossa: ecco come donare

Regione La Giunta regionale dell’Umbria ha attivato un conto corrente per la raccolta di donazioni finalizzate a sostenere gli interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus. Il conto è intestato a Regione Umbria e denominato “Donazioni per emergenza COVID-19 Umbria 2020”, IBAN : IT 84 W 02008 03033 000105889866

Ospedale Perugia Quanto alla procedura attivata dall’azienda ospedaliera di Perugia, invece, si tratta di compilare una documento scaricabile dal sito ufficiale dell’ospedale da inoltrare via email alla Direzione generale. Le somme raccolte, informa una nota dell’ospedale, saranno utilizzate per l’acquisto di apparecchiature, farmaci e presidi necessari per arginare la diffusione della malattia, sulla base di interventi prioritari individuati e coordinati dalla direzione aziendale. L’ospedale, nel rispetto della massima trasparenza, fin d’ora si impegna già nella prima fase di raccolta fondi a comunicare l’entità delle somme incamerate e il loro effettivo utilizzo. Il commissario straordinario Antonio Onnis, che ha ricevuto telefonicamente disponibilità alla donazione da parte di aziende umbre, intende fin d’ora ringraziare quanti aderiranno all’iniziativa. Le proposte di donazioni saranno coordinate dall’Azienda che individuerà gli interventi prioritari sui quali indirizzare le risorse donate assicurando la massima trasparenza nelle procedure di assegnazione.

Come donare I cittadini che vogliano fare una donazione di somme di denaro a favore dell’Azienda Ospedaliera di Perugia per fronteggiare l’emergenza coronavirus Covid-19, devono presentare apposita “proposta di donazione” utilizzando il Modulo di proposta di donazione ed inviarlo:

– tramite PEC: aosp.perugia@postacert.umbria.it

– oppure tramite email: segreteria.unificata@ospedale.perugia.it

Il donatore può essere un singolo cittadino o il legale rappresentante di un ente (ditta, associazione…).

Qualsiasi somma di denaro potrà essere donata tramite:

– bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT66A0200803039000029439599

codice BIC SWIFT: UNCRITM1J07

Unicredit S.p.A. – Ufficio Enti e Tesoreria Via Baracca, 5 06128 Perugia

Causale: Emergenza COVID-19

– versamento tramite conto corrente postale n. 13399068

intestato all’Azienda Ospedaliera di Perugia – Servizio di Tesoreria

Causale: Emergenza COVID-19

Croce Rossa Anche la Croce Rossa Italiana, comitato di Perugia ha lanciato una raccolta fondi. «Non servono grandi gesti per essere eroi – scrive la Cri – con una donazione ci aiuterai a sostenere tutte le attività in cui i volontari sono impegnati ogni giorno per l’emergenza Coronavirus. Per le donazioni: Croce Rossa Italiana comitato di Perugia IT 24 E010 0503 0000 0000 0003 280. Per maggiori info: 075 5272711 o perugia@cri,it