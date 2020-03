Coronavirus, cento psicologi umbri disponibili gratuitamente al teleconsulto

PERUGIA – Durante l’emergenza coronavirus quasi cento psicologi a disposizione gratuitamente per il teleconsulto. A ufficializzarlo è l’Ordini degli psicologi che in Umbria mette a disposizione 72 professionisti in provincia di Perugia e 19 in quella di Terni pronti a anche a interventi a distanza con piattaforme di messaggistica, video o con la semplice telefonata. “La professione psicologica dà un forte segnale di disponibilità al Paese in questo momento – spiega il presidente nazionale e dell’ordine dell’Umbria David Lazzari – ed è importante, perché emergenza sanitaria vuol dire anche emergenza psicologica e c’è bisogno di supporto per tantissime situazioni. Perché prima si agisce e meno problemi ci saranno in seguito”.