Coronavirus, positivo un dipendente del Consiglio Regionale: scattano subito i protocolli

PERUGIA – Anche un dipendente del consiglio regionale è risultato positivo al Coronavirus. A seguito dei sintomi riscontrati è stato eseguito il tampone che ha dato esito positivo. Per l’uomo sono state attivate le procedure dell’isolamento come da protocollo mentre le autorità sanitarie si sono messe a lavoro per ricostruire la rete dei contatti del dipendente per individuare i potenziali contagiati e predisporre anche per loro una quarantena. Da quanto si apprende da fonti regionali, l’uomo era da giorni a lavoro in remoto, attraverso lo smart working.