Coronavirus, positiva coppia di perugini rientrata da Madrid

ROMA – Positiva al Coronavirus una coppia di perugini appena rientrata da Madrid. Lo rende noto l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, a seguito dei controlli disposti per le persone di rientro da alcuni Paesi a rischio. Immediatamente sono scattate tutte le prescrizioni per l’isolamento coattivo e la ricostruzione della catena di contatti. “Questa mattina – si legge in una nota – individuati presso l’Aeroporto di Ciampino cinque casi positivi ai test rapidi. Si tratta di una coppia di cittadini residenti a Perugia e 3 giovani spagnoli tutti asintomatici e in buona salute, tutti rientrati con il medesimo volo da Madrid. Sono stati messi in isolamento ed e’ stato predisposto il contact tracing internazionale”.

In Basilicata Un residente in Umbria, invece, è risultato positivo in Basilicata. Lo precisa la task force di quella Regione, spiegando che in seguito a controlli effettuati sulle positività rese note nelle giornate del 14 e 15 agosto, relative ai tamponi effettuati il 13 e il 14 agosto, è emerso che due casi di Covid 19 attribuite ai comuni di Palazzo San Gervasio e Tricarico sono riferite a persone residenti in comuni della Toscana e dell’Umbria.