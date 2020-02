Coronavirus: Perugia-Empoli si gioca: rinviati due match del Gubbio, girone della Ternana senza problemi

PERUGIA – La Lega Pro, in ottemperanza alle misure precauzionali previste per il contrasto all’epidemia di Coronavirus, ha disposto, dopo il consiglio federale Figc di lunedì mattina, di rinviare tutte le partite di campionato fino al 1. Marzo che coinvolgono squadre delle regioni interessate al focolaio. Rinviate dunque 35 partite nei gironi A e B. Fra queste, Carpi-Gubbio, che era prevista mercoledì 26 febbraio e Gubbio-Sudtirol del 1. Marzo. Gli incontri, oltre a quelli già sospesi, compresi quelli dell’ottava di ritorno, saranno recuperati nelle giornate di mercoledì 11 marzo, mercoledì 18 marzo e martedì 14 aprile.

Nessun rinvio invece per la Ternana: il girone C non essendo per ora interessato al focolaio, si giocherà regolarmente. Dunque. per adesso, salvo diverse indicazioni del Governo in caso di aggravamento della situazione, si giocano Ternana-Bari di mercoledì 26 e Ternana-Bisceglie di domenica 1 Marzo. Perugia-Empoli si giocherà regolarmente e a porte aperte. E’ questa la decisione maturata dopo la riunione in Prefettura a Perugia per valutare se fosse il caso giocare il posticipo di Serie B in programma questa sera alle 21.