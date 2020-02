Coronavirus, per le ragazze della Bartoccini Perugia salta la trasferta a Brescia

PERUGIA – La situazione legata al diffondersi in Italia del Coronavirus, specialmente nella zone focolaio della Lombardia e del Veneto, ha costretto varie federazioni sportive su indicazione ministeriale ad annullare gli incontri in programma. Tra questi anche il match di Volley femminile di A1 della Bartoccini Fortinfissi Perugia, impegnata a Brescia. La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica che con decreto ministeriale sono state sospese tutte le attività sportive in programma domenica 23 Febbraio 2020 nelle regioni Lombardia e Veneto.