Coronavirus, per le feste di Natale vaccini fino a mezzanotte in quattro centri della regione

PERUGIA – Scatta dal 22 dicembre e resterà in vigore fino al 9 gennaio, la possibilità di ricevere il farmaco anti Covid-19 anche tra le 21 e mezzanotte. I centri in cui sarà possibile la somministrazione di notte sono quelli di Solomeo (Parco della Bellezza Cucinelli), Terni (Palestra Casagrande), Città di Castello (CVA di Trestina) e Spello (Ca’ Rapillo). Anche per la vaccinazione notturna, comunque, è necessaria la prenotazione con le stesse modalità previste per quella diurna.