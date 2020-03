Coronavirus, Pd bipartsan a Tesei: “Basta polemiche, subito un tavolo per lavorare insieme”

PERUGIA – Sabato mattina si è svolta, in videoconferenza, la riunione del gruppo consiliare regionale Pd composto da Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi, con Walter Verini, deputato e commissario del partito durante la quale è stata ribadita la necessità di un tavolo congiunto di lavoro in Regione, per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Cabina I democratici parlano di una sorta di ‘cabina di regia’, nella quale la Giunta coinvolga anche la minoranza consiliare. “Questo avviene a livello nazionale – scrivono in una nota – , con il Governo Conte che ha coinvolto le forze di opposizione in confronti e tavoli di lavoro congiunti. Questo avviene in Regioni come per esempio l’Emilia Romagna, dove il presidente Bonaccini coinvolge nelle difficili scelte quotidiane i capigruppo di opposizione. L’obiettivo è uno solo: lavorare insieme davanti alla terribile situazione. Cercare insieme risposte ai bisogni dei cittadini, degli operatori sanitari, delle fasce più fragili, dei comuni. Bisogni di tutela della salute e anche di tutela sociale. E dare un segnale concreto che la Politica, in momenti come questi, è capace di mettere in secondo piano le polemiche che non risolvono i problemi”.