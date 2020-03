Coronavirus, ostetriche al telefono per restare vicino alle neo mamme

FOLIGNO – Ostetriche al telefono per restare al fianco delle donne in gravidanza o delle neo mamme. L’iniziative è delle professioniste della Usl 2 che in tutti i distretti stanno comunque garantendo la continuità assistenziale dopo che l’emergenza coronavirus ha costretto alla sospensione degli incontri inseriti nel percorso di accompagnamento alla nascita.