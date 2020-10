Coronavirus, nuovo Dpcm del governo e ulteriore stretta: chiusura alle 18 per bar e ristoranti

ROMA – Dopo una nottata passata a discutere con i presidenti di Regione che preferivano scelte diverse, domenica mattina il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm che prevede tra le altre cose che ristoranti, bar e gelaterie chiudano dalle 18 pur restando l’apertura domenicale. Le misure resteranno in vigore fino al 24 novembre. Chiusura invece per palestre, piscine, centri benessere, centri termali, cinema e teatri. fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio. Nel corso della giornata di domenica il premier dovrebbe spiegare in diretta televisiva i provvedimenti.

Confini regionali I centri commerciali resteranno aperti nel weekend e la Didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento come hanno richiesto con insistenza. C’è apertura ad una stretta anche sui trasporti con decreto però del ministro competente. Altra precisazione: nella nuova versione del Dpcm non c’è la chiusura dei confini regionali.