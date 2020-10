Coronavirus, nuovo Dpcm, chiuse piscine e palestre: bar e ristoranti, stop alle 18. Sport nazionali senza pubblico

ROMA – Dopo una nottata passata a discutere con i presidenti di Regione che preferivano scelte diverse, domenica mattina il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm che prevede tra le altre cose che ristoranti, bar e gelaterie chiudano dalle 18 pur restando l’apertura domenicale. Le misure resteranno in vigore fino al 24 novembre. Chiusura invece per palestre, piscine, centri benessere, centri termali, cinema e teatri. fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio. La conferenza stampa. Conte ha illustrato in una conferenza stampa alle 13.30 le misure, annunciando un impegno “a nome dell’intero governo Sono già pronti gli indennizzi a beneficio di coloro che verranno penalizzati da queste norme. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente degli interessati con bonifico bancario dall’Agenzia delle entrate. Verrà cancellata la seconda Imu dovuta entro il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione, offerta una nuova indennità mensile per gli stagionali del turismo e dello spettacolo. Daremo un’ulteriore mensilità del reddito di emergenza” ha aggiunto. “Se rispetteremo tutti queste nuove regole tenendo la curva epidemiologica sotto controllo, allenteremo le misure così da affrontare dicembre e le festività natalizie con maggiore serenità”., ha detto Confini regionali I centri commerciali resteranno aperti nel weekend e la Didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento come hanno richiesto con insistenza. C’è apertura ad una stretta anche sui trasporti con decreto però del ministro competente.

Raccomandazione: no a spostamenti non necessari Il nuovo Dpcm raccomanda, ma non è previsto un obbligo, “a tutte le perone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Non è prevista la chiusura dei confini regionali, almeno per ora

Raccomandazione: no ad ospiti, più smart working Con riguardo alle abitazioni private, “è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Ai datori di lavoro privati si raccomanda “fortemente l’utilizzo della modalità di lavoro agile”. Più smart working, meno lavoro dall’ufficio.