Coronavirus, Norcia proroga di una settimana l’obbligo della mascherina all’aperto

Incidenza L’incidenza di casi settimanali a Norcia – si spiega in una nota sul profilo Facebook del Comune – è superiore a 200 su 100.000 abitanti e tale misura “si confida possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale” anche perché “in questa settimana si completerà la campagna vaccinale”. La decisione di prorogare l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto è comunque una misura precauzionale in vista della vaccinazione “a tappeto” di tutta la popolazione la cui conclusione è prevista per venerdì prossimo. Saranno due i team vaccinali dell’ Esercito impegnati nei sei centri individuati per le somministrazioni. In questi giorni Castelluccio di Norcia è meta di numerosi turisti per ammirare la fioritura sull’altopiano. In base ai dati aggiornati a oggi dalla Regione, il comune di Norcia ha 37 attualmente positivi e 35 persone in isolamento.

Tasso E’ una misura precauzionale legata al tasso di incidenza settimanale dei casi casi Covid quella di prorogare di una settimana l’uso della mascherina all’aperto nel comune di Norcia. Al momento non è stata evidenziata alcuna presenza di variante delta del virus anche se in tutta l’Umbria prosegue uno stretto monitoraggio.