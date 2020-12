Coronavirus, netto calo dei casi in Umbria: 135 su oltre 4000 tamponi. Altri 9 decessi e 370 guariti

Ricoveri Sul fronte ricoveri per Covid, attualmente ci sono negli ospedali umbri 376 persone delle quali 57 in intensiva, così suddivise: Terni 110 ricoveri (-7) di cui 17 (+1) in intensiva; Perugia 105 ricoveri (-6) di cui 15 (-1) in intensiva; Spoleto 40 ricoveri (+7) di cui 12 (+2) in intensiva; Foligno 36 ricoveri (-7) di cui 9 (invariato) in intensiva; Città di Castello 28 ricoveri (-4) di cui 4 (-1) in intensiva; Pantalla 31 ricoveri (-1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 13 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Branca 12 ricoveri (-2), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.531 persone (-185), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 98.246 (+591).