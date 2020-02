Coronavirus, l’Ufficio scolastico regionale rassicura: “Nessun problema riscontrato in Umbria”

PERUGIA – Non si registrano problemi relativamente al Coronavirus nelle scuole dell’Umbria. Lo spiega, parlando all’Ansa, Antonella Iunti, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale. “Al momento non sono emerse nemmeno particolari preoccupazioni da parte dei genitori degli studenti che frequentano, a tutti i livelli, le scuole umbre” ha spiegato ancora. “Tutti gli istituti, già prima delle circolari del ministero della Salute e di quello della Pubblica istruzione – ha proseguito Iunti -, si sono attivati per ricordare agli alunni le precauzioni necessarie da adottare come è previsto dal protocollo in questi casi”. La dirigente ha poi sottolineato come “sia necessario adottare grandi attenzioni igieniche”. “Anche se – ha aggiunto – è bene ricordare che siamo in un quadro precauzionale e assolutamente ordinario”.