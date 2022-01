Coronavirus nelle scuole: aggiornati in Umbria i criteri per isolamenti e tamponi

I nuovi criteri in vigore

Alunni di tutte le scuole per fine isolamento e fine quarantena:

test antigenico unicamente presso le farmacie aderenti, a carico dell’assessorato all’istruzione.

Alunni della scuola dell’infanzia 0-6 anni:

in caso di insorgenza di sintomi Covid negli alunni posti in autosorveglianza: test antigenico rapido o molecolare presso i drive through aziendali.

Alunni della scuola primaria:

per sorveglianza al tempo T0 e a T5 del gruppo classe con un solo caso Covid-19: test antigenico unicamente presso le farmacie aderenti, a carico dell’assessorato all’istruzione. In caso di insorgenza di sintomi Covid negli alunni posti in autosorveglianza: test antigenico rapido o molecolare presso i drive through aziendali.

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado:

per autosorveglianza nella cui classe si sia verificato un caso Covid-19, nei casi previsti dalla circolare numero 11 dell’8 gennaio 2022: test antigenico su richiesta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta unicamente presso le farmacie e le strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa del commissario Figliuolo, come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legge numero 1 del 2022 e dalla circolare numero 421 dell’8 gennaio 2022 del commissario Figliuolo.