Coronavirus, nella zona del Trasimeno vaccinazione a scuola per i bambini

L’iniziativa, condivisa con il Commissario all’emergenza Covid della Regione Umbria, Massimo D’Angelo, e con la direzione dell’Usl Umbria 1, si sottolinea ancora nella nota, si va ad aggiungere alla programmazione già in atto nei punti vaccinali distrettuali. Ha come obiettivo di sottoporre a vaccinazione tutti i bambini, che ne faranno richiesta e frequentano le scuole del territorio, direttamente nei locali scolastici e secondo modalità organizzative concordate con ciascun istituto, anche in funzione del numero di aderenti. Per favorire la più ampia partecipazione, dare tutte le informazioni necessarie e rispondere alle eventuali richieste sono stati organizzati per questa settimana degli incontri online con i rappresentanti dei genitori, ai quali parteciperanno il dottor Emilio Abbritti ed alcuni dei suoi collaboratori, impegnati da oltre un anno nella campagna vaccinale.