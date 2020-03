Coronavirus, nella nostra regione cancellate tutte le corse scolastiche dei bus: nuovi orari

Fino al 15 marzo lungo le strade dell’Umbria tutte le corse scolastiche degli autobus previste dal normale orario non saranno effettuate. A comunicarlo è Busitalia, la società del gruppo FS che gestisce il servizio nella regione; il provvedimento è stato preso dopo la chiusura delle scuole decisa dal governo che, complice l’emergenza sanitaria in corso, potrebbe prolungare la chiusura fino ad aprile. Visto lo squilibrio strutturale del trasporto pubblico regionale, in particolare quello su gomma, la cancellazione delle corse scolastiche rappresenterà una piccola boccata d’ossigeno per gli enti, chiamati proprio in questi giorni a deliberare quali corse tagliare e quali mantenere nell’ambito della sforbiciata voluta dalla Regione. Per maggiori informazioni su orari e servizi è possibile consultare il sito internet www.fsbusitalia.it , le paline di fermata o contattare gli uffici relazioni con il pubblico di Perugia e Terni ai numeri 0759637637 e 0744492703.