Coronavirus,  l’Ordine degli avvocati avverte: “Chi adesso approfitta dell’emergenza sarà subito denunciato”

PERUGIA – Il consiglio dell’Ordine degli avvocati alza la guardia sulle eventuali condotte illecite che i propri iscritti possono compiere durante l’emergenza Coronavirus. Con apposita delibera, infatti, sono stati condannati i comportamenti dei professionisti che “approfittano della grave situazione» sanitaria «per cercare clientela e visibilità attraverso i social media, con modalità e tenore letterale non consono né appropriato”.

Linea dura L’Ordine guidata dalla presidente Maria Letizia Angelini Paroli ha, infatti, rilevato che “da alcuni giorni circolano sui social messaggi di avvocati che, approfittando dell’epidemia, pubblicizzano specifiche competenze, dispensando consigli legali non sempre corretti e tali da integrare forme di pubblicità oltre i doverosi limiti”. Nell’atto si legge che in alcuni casi i professionisti offrono “prestazioni per contrastare l’emergenza, sollecitando i familiari delle vittime ad azioni risarcitorie e penali contro ospedali, medici ed infermieri, che in questo momento stanno mettendo a repentaglio la loro vita per aiutare e salvare quella del prossimo”, mentre in “altri casi viene offerta assistenza a titolo gratuito ai sanitari per conseguenze legali che dovessero subire o affrontare a causa di comportamenti tenuti in questo periodo di emergenza sanitaria”.