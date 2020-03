Coronavirus, lo sfogo della sindaca di Orvieto Tardani: “Giornata di passeggiate” (VIDEO)

ORVIETO – Lo stile è diverso da quello dei suoi colleghi, più pacato, ma non meno determinato. Roberta Tardani, sindaco di Orvieto, domenica in un video, si scaglia contro i suoi concittadini che oggi si sono riversati nelle strade cittadine nonostante i divieti e nonostante l’alto numero di decessi riscontrati per Coronavirus dalla città della Rupe.

Amareggiata “Sono amareggiata. Oggi ho visto persone in giro tranquillamente a passeggiare, ho ricevuto foto e segnalazioni di gente che visto il cambio di orario ha pensato bene di andarsene a spasso in gruppi”: lo denuncia il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. “Vi prego – afferma , usate la testa, questa è la fase più critica, ci siamo dentro. E se non sono stata convincente lo faremo con altri strumenti se necessario.Forse – afferma Tardani – non c’è la consapevolezza di quello che stiamo vivendo. Abbiamo un elevato numero di casi positivi, ci sono famiglie che stanno piangendo i propri cari e c’è chi continua a essere indisciplinato e a non osservare le indicazioni. Facciamolo per chi non c’è più, facciamolo per chi è malato, facciamolo per chi sta vivendo il dramma economico di questa vicenda. Aiutateci a vincere questa battaglia perché se la combattiamo insieme riusciamo a venirne fuori ma se pensiamo di essere più furbi degli altri, non ne usciamo”