Coronavirus, l’indiscrezione: zona rossa tutta la Provincia di Perugia e in sei comuni del ternano

In corso in questi minuti la riunione fra i sindaci dei 31 comuni interessati dall’aumento dei casi di Coronavirus e la presidente della regione Tesei. La notizia che possiamo anticiparvi è che sarà varata l’istituzione da lunedì 8 dicembre della zona rossa in tutta la provincia di Perugia per due settimane, più alcuni comuni del ternano,: Amelia, Attigliano, Calvi, San Venanzo, Lugnano in Teverina e Montegabbione.

Sarebbe questa la decisione che è emersa per cercare di contenere i due focolai di varianti brasiliana ed inglese, che coinvolgerebbe anche le scuole: chiuse dalle elementari alle superiori, dove si tornerebbe completamente in didattica a distanza, mentre asili e nidi resterebbero regolarmente aperti. Restano in vigore le normali ordinanze relative al coprifuoco. L’ordinanza è attesa per le prossime ore o al massimo domani mattina.

(servizio in aggiornamento)