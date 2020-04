Coronavirus, l’elemosiniere di Papa Francesco fa visita alle suore di Porano

PORANO – Il Cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità Papa Francesco ha fatto visita nella giornata di mercoledì alle suore di Casa di San Bernardino di Porano, che in questi giorni sono uno dei focolai attivi del Coronavirus, con 17 religiose positive e due decessi, quello della più anziana (104 anni) e quello di una novantenne..Ad accoglierlo quattro dipendenti emozionatissime per la visita a sorpresa dell’alto prelato. Il Cardinale ha portato in dono al convento da parte del Santo Padre molto materiale: dispositivi di protezione individuale, shampoo gel per ogni suora e varie confezioni di colombe pasquali con la benedizione del Papa.

Il Cardinale ha portato alle suore ed al sindaco Marco Conticelli la preghiera del Santo Padre e successivamente si è recato anche al cimitero.