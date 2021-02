Coronavirus, c’è un leggero calo dei casi in Umbria, ma ci sono altri 15 morti

PERUGIA – Il bollettino della Regione di giovedì 18 febbraio segnala 319 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 7.283 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,38% . Le guarigioni sono state 317 mentre ci sono altri 15 decessi rispettivamente a Cannara, Città della Pieve, Deruta, fuori regione (2), Giano dell’Umbria, Magione, Panicale, Perugia (4), Polino (primo decesso con Covid), San Giustino e Todi, per un totale di 948. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 8.418 (-13). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 42.058 positività (+319).

Ricoveri. Sempre a giovedì i positivi ricoverati negli ospedali umbri sono 554 (invariato) di cui 85 (+1) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei nosocomi: Perugia 145 ricoveri (-2) di cui 26 (invariato) in intensiva; Terni 110 ricoveri (-3) di cui 24 (+1) in intensiva; Spoleto 71 ricoveri (+6) di cui 15 (+1) in intensiva; Città di Castello 56 ricoveri (invariato) di cui 8 (invariato) in intensiva; Pantalla 55 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Foligno 55 ricoveri (-1) di cui 11 (invariato) in intensiva; Branca 23 ricoveri (invariato) di cui 1 (invariato) in intensiva; Umbertide 17 ricoveri (-1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 19 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Trevi 3 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.865 persone (-60).

Vaccinazioni. Alla mattina di giovedì risultano vaccinate in Umbria 35.477 persone, pari al 74,10% delle dosi disponibili (47.875). Al momento all’Umbria sono stati consegnati 42 vassoi di vaccino Pfizer, ne sono stati utilizzati 31, di cui 19 per la prima dose e 12 per la seconda. I vassoi residui al momento sono 11: l’informazione arriva dall’assessore alla Salute della Regione, Luca Coletto, con la precisazione che ogni vassoio conta 1170 dosi, utili a completare l’iter vaccinale, quindi con la somministrazione della prima e seconda dose, per 585 soggetti.

Consegna Per quanto riguarda il vaccino Moderna sono state consegnate 43 scatole (2300 dosi) che saranno utilizzate per vaccinare con prima e seconda dose 1.150 soggetti. Di queste sono state utilizzate 10 scatole per la prima dose e altre 10 per la seconda. Dal primo marzo, le 23 scatole rimanenti saranno utilizzate, al 50 per cento, dai medici di medicina generale per la vaccinazione a domicilio degli over 80 non deambulanti. Infine alla Regione sono state consegnate 80 scatole di vaccino Astrazeneca (8000 dosi), che a partire dalla prossima settimana, saranno utilizzate per l’avvio della vaccinazione del personale scolastico come previsto nella Fase3. Altre 84 scatole sono in arrivo.