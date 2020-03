Coronavirus, le pensioni saranno pagate prima e in ordine alfabetico: ecco cosa cambia

PERUGIA – Pensioni pagate in anticipo e in ordine alfabetico. Nuova ordinanza del capo della Protezione civile per l’emergenza coronavirus e, precisamente, per evitare le file di anziani negli uffici postali per ritirare la pensione. La soluzione scelta è già programmata per i pagamenti di altre due mensilità. Oltre alle pensioni, si dovrà seguire il calendario definito dall’Inps anche per incassare le indennità di accompagnamento. In particolare, la prima chiamata per riscuotere la mensilità di aprile è programmata tra il 26 marzo e il primo del mese successivo seguendo l’ordine alfabetico (A-B giovedì 26 marzo; C-D venerdì’ 27 marzo; E-K sabato 28 marzo; L-O lunedì 30 marzo; P-R martedì 31 marzo; e S-Z mercoledì primo aprile). Già indicati dall’Inps anche i pagamenti successivi programmati dal 27 al 30 aprile e dal 26 maggio al 30 maggio.