Coronavirus, l’Azione Cattolica di Terni porta la spesa a casa ad over 70 e persone con patologie

TERNI – L’iniziativa arriva dal settore giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. Si chiama “spesa a casa” ed è rivolta alle persone dai 70 anni in su ed a quelle con patologie. I giovani dell’Azione Cattolica nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20, verranno nelle case di chi li ha precedentemente contattati a prendere la lista della spesa ed i soldi ed andranno a farla per conto delle persone che li hanno chiamati, per poi consegnargliela a casa.

Una testimonianza cristiana forte ed un modo per contribuire alla raccomandazione di ‘stare a casa’ il più possibile per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Concludono con una nota: “Non aprire a sconosciuti: ti verrà comunicato il nome della persona che ti verrà a fare la spesa. Fai la lista della spesa il più precisa possibile, indicando tipologia, quantità e marca di prodotti. Dai qualche soldo in più: ti verrà mostrato lo scontrino e ti verrà dato il resto corretto”. I numeri da chiamare sono nella foto che vedete qui a fianco. L’iniziativa è valida sino a quando sarà in vigore il decreto ministeriale.