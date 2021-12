Coronavirus, la Waterloo dei tracciamenti umbra: tutti a casa solo col tampone antigenico

L’allarme tracciamenti è scoppiato in Regione. “Se del caso, autoisolatevi”, aveva detto l’assessore alla sanità Coletto nei giorni scorsi, anticipando un problema che era parso evidente, quello della difficoltà a far fronte ai tracciamenti.

Il commissario all’Emergenza Covid dell’Umbria, Massimo D’Angelo ha trovato la soluzione: quarantena per tutti di 14 giorni, col solo tampone antigenico positivo, senza la conferma del molecolare. Da domani, 27 dicembre.

Aver dimezzato le unità operative impiegate a individuare i contatti del positivo per poi procedere ai tamponi, si trasforma in una decisione d’urgenza che creerà molte critiche e polemiche.

Cosa succede quindi

A questo punto, funzionerà così. Basterà un test positivo per finire a casa. Il test antigenico di per sè non è completamente affidabile (in alcune situazioni, si è già verificato, può dare un esito diverso) ed è per questo che veniva chiesta la conferma col molecolare. Ma la situazione è tale che la regione ha deciso di procedere in via preventiva.

Nel documento si legge anche che poi bisognerà fare un nuovo tampone dopo due settimane e in caso di ulteriore positività dopo altri 7 giorni. Tracciamenti solo in caso di urgenza. Lo si intuisce dalle successive note: “effettuare il test al tempo zero ai contatti stretti solo quando ritenuto opportuno”.

E ancora: “Il provvedimento – si legge– si è reso necessario in considerazione del contesto epidemiologico che vede un’incidenza in rapida ascesa e vista la diffusione anche nel territorio umbro della variante Omicron”. La Regione confessa la preoccupazione per l’ingente numero di casi positivi per la”sofferenza della filiera contact tracing, prelievo e tampone e il conseguente allungamento dei tempi per la conferma del test antigenico con test molecolare, nonché l’alta quota di test molecolari per la sospensione dell’isolamento contumaciale che risultano ancora positivi a 10 giorni e che determinano la necessità di ripetere il test, con ulteriore sovraccarico della filiera”.