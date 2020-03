La Regione al Governo: “Stop tasse per un anno e subito assunzioni in sanità per l’emergenza”

PERUGIA – La Regione torna a bussare alle porte di Palazzo Chigi. Con un pacchetto di proposte ben precise che hanno l’obiettivo di alleggerire le ricadute economiche sul territorio in seguito all’emergenza sanitaria. Cassa integrazione in deroga fino a fine 2020 anche per lavoratori precari, indennizzi fuori dalla formazione del reddito imponibile ai fini Irap, sospensione dei tributi per tutto l’anno, un fondo per acquisti di attrezzature sanitarie e di Protezione civile, sblocco immediato delle assunzioni in sanità. Sono queste le principali misure che l’Umbria con le altre Regioni italiane hanno presentato al Governo.

Tesei “E’ necessario – ha sostenuto la presidente Donatella Tesei – che il Governo adotti in maniera tempestiva una serie di misure straordinarie in grado di sostenere investimenti e redditi e faccia aumentare la fiducia nel sistema e nelle aspettative degli operatori economici e delle famiglie. In tal senso, abbiamo avanzato come Umbria una serie di proposte che, nella loro quasi totalità, sono state recepite”.