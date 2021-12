Coronavirus in Umbria, vola il contagio: quasi 500 nuovi positivi, ancora una vittima

PERUGIA – Vola il contagio in Umbria. Quasi 500 nuovi casi di Coronavirus in Umbria in 24 ore e un altro morto, che fa salire a 1.499 il bilancio delle vittime. Questo dice il bollettino della Regione di martedì 21 dicembre. Gli attualmente positivi sono 4.130. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano 498 nuovi positivi a fronte di 96 guariti. I nuovi casi sono emersi all’esito di 18.291 tra test (14.051) e tamponi (4.240). Il tasso di positività nella nostra regione nelle ultime 24 ore si attesta a 2,72 a fronte dell’1,68 di martedì scorso. La situazione negli ospedali resta sotto controllo, con nove ricoverati in Terapia intensiva mentre i ricoverati sono 65, tre in più del giorno precedente.

Le vaccinazioni