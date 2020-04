Coronavirus in Umbria, via alle domande online per la cassa in deroga: la Regione ha 20 milioni di euro

PERUGIA – Dal primo aprile alle 15 sul portale Arpalsi potrà richiedere alla Regione al cassa integrazione in deroga, che vale al massimo l’80 per cento dello stipendio. La dotazione dell’Umbria, così come da riparto tra ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico, è di 20.044.600 euro e a poter richiedere l’attivazione dell’ammortizzatore sociale sono le imprese con le unità locali/operative site in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa dell’impatto economico provocato dall’epidemia di Covid-19.

Domande online Coprendo chi in genere non può usufruire della cassa integrazione ordinaria e straordinaria o anche del fondi di solidarietà, la cassa integrazione in deroga finanzia un periodo di sospensione fino a nove settimane compreso tra il 23 febbraio scorso e il 30 giugno prossimo. Spetta ai datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, attivare l’ammortizzatore sociale tramite “domanda on-line con SARe, unica modalità ammessa”, tanto che “l’istanza in bollo firmata dal legale rappresentante e l’eventuale accordo sindacale dovranno essere inviati quali allegati della stessa”.

Chi può beneficiarne I lavoratori che possono beneficiarne sono quelli subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, che risultino in forza alla data del 23 febbraio scorso all’unità produttiva che fa richiesta della cassa integrazione in deroga. Per accedere all’ammortizzatore sociale non è richiesta l’anzianità minima di 90 giornate, ma è sufficiente risultare assunti alla data del 23 febbraio. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.