Coronavirus in Umbria, ventuno nuovi positivi nelle ultime 24 ore

PERUGIA – Ci sono ventuno nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle 10.32 di domenica 27 settembre. Allo stesso tempo risultano guarite altre 20 persone. Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali dati il numero degli attuali positivi al coronavirus in Umbria sale a 506 (+1). Il totale delle persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza è di 2.374 (+21, compresi decessi e guarigioni). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.065 tamponi (totale sale a quota 200.150).

I nuovi casi I 21 nuovi casi riguardano i territori comunali di Assisi (1), Bastia Umbra (2), Corciano (1), Foligno (1), Gualdo Tadino (1), Perugia (9), Spoleto (4), Terni (2). Le guarigioni sono invece relative ad Acquasparta (1), Alviano (1), fuori regione (3), Montecastrilli (2), Penna in Teverina (1), San Gemini (1), Spello (2), Stroncone (3), Terni (6). Alle ore 10.32 del 27 settembre risultano 36 (-1) persone positive ricoverate negli ospedali umbri. Di queste: 18 (=) all’ospedale di Terni (2, invariato, in terapia intensiva), 16 (-3) all’ospedale di Perugia (1, invariato, in intensiva) e 2 (+2) all’ospedale di Città di Castello (nessuna intensiva). In isolamento ci sono 2.021 persone (-169) e sono sin qui usciti dalla misura in 42.817 (+468).

Il quadro Questo il quadro degli attuali positivi sul territorio umbro: Acquasparta 1, Alviano 1, Amelia 8, Assisi 16, Attigliano 3, Bastia Umbra 23, Bevagna 3, Cannara 4, Cascia 1, Castel Ritaldi 1, Citerna 4, Città della Pieve 4, Città di Castello 14, Collazzone 6, Corciano 8, Deruta 1, Ferentillo 1, Foligno 19, fuori regione 55, Giano dell’Umbria 1, Gualdo Cattaneo 2, Gualdo Tadino 3, Guardea 1, Gubbio 5, Magione 2, Massa Martana 3, Montecastrilli 1, Montecchio 1, Narni 10, Nocera Umbra 2, Norcia 7, Orvieto 10, Panicale 1, Passignano sul Trasimeno 2, Perugia 116, Pietralunga 1, San Gemini 2, San Giustino 6, Sant’Anatolia di Narco 2, San Venanzo 1, Sellano 11, Sigillo 4, Spello 2, Spoleto 22, Stroncone 3, Terni 101, Todi 5, Torgiano 1, Trevi 1, Umbertide 4.