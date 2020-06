Coronavirus in Umbria, undicesimo giorno senza nessun contagio

PERUGIA – Continua in Umbria il trend con zero nuovi positivi: nessun contagio accertato anche nella giornata di sabato 6 giugno, per l’undicesimo giorno di fila, secondo i dati pubblicati nel sito della Regione, che da venerdì 5 giugno non diffonde più quotidianamente, ma settimanalmente, il bollettino riferito all’andamento epidemiologico del Covid-19. Si registra intanto un guarito in più (sono 1.319 in tutto fino ad ora) e sono 36 in tutto gli attualmente positivi. Fermo ancora a 76 il numero dei decessi. L’aggiornamento dei numeri relativi alla pandemia avviene quotidianamente nell’area dedicata all’emergenza coronavirus della Regione Umbria sul sito http://www.regione.umbria.it/coronavirus.