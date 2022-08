Coronavirus in Umbria, un’altra vittima: i nuovi casi restano meno di 800

PERUGIA – Registrati meno di 800 nuovi casi, ricoverati stabili ma c’è un’altra vittima. Questo è quanto emerge dal bollettino del 5 agosto 2022 sulla diffusione del Covid-19 in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati 743 nuovi positivi a fonte di 467 molecolari e 3.027 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 21,2 per cento in lieve, seppur più contenuta, flessione rispetto a quello di venerdì scorso, che girava a 22,5. Stabili i ricoverati che sono 240 (uno in meno) di cui quattro in terapia intensiva (uno in meno), 141 in area medica (senza variazioni) e 95 in altri reparti senza variazione. Come detto il bollettino segnala un altro decesso, che fa salire a 1.986 i morti per Covid-19 in Umbria dall’inizio della pandemia. Infine, nelle ultime 24 ore si sono contati 1.131 guariti che hanno ridotto a 17.577 gli attualmente positivi (389 in meno).