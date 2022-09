PEUGIA – Una nuova vittima e meno di 300 nuovi casi e stabili tutti gli indicatori. Emerge dal bollettino del 9 settembre sulla diffusione del Covid in Umbria dove nelle ultime 24 ore si sono contati 117 pazienti ricoverati (due in meno) di cui uno in terapia intensiva (due in meno), 69 in area medica (tre in più) e 47 in altri reparti (tre in meno). I nuovi contagi sono 267 a fronte di 357 molecolari e 1.229 antigenici, che consegnano un tasso di positività del 16,8 per cento, di fatto in linea con quello di venerdì scorso, che segnava 16,4 per cento. L’ennesimo decesso, poi, fa salire a 2.081 il numero delle vittima in Umbria dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, invece, i guariti sono stati 268, praticamente in linea coi nuovi casi, tanto che il numero degli attualmente positivi è stabile, attestandosi a 2.805 (due in meno).